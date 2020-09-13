شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يوجه بتسهيل إجراءات التصالح للأبنية المخالفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، للمركز التكنولوجى بعين شمس، يرافقه اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس، حيث التقى مع المواطنين موجها بتسهيل إجراءات قانون التصالح والتوجيه بسرعة إنهاء الإجراءات تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

خفضت محافظة القاهرة أسعار التصالح على مخالفات البناء، بجميع احياء المحافظة، وذلك وفقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومن المقرر أن يعتمد المحافظ جداول الأسعار الجديدة وفقا للتخفيضات التى وصلت إلى 40% فى بعض المناطق، وأكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وافق على تخفيض أسعار التصالح على مستوى المحافظة، بمتوسط 25% من القيم المعلنة، وذلك تيسيرا على المواطنين، ولرفع العبء عنهم، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بالتسهيل على المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن اللواء خالد عبد العال، سيعتمد اليوم الكشوف الجديدة لأسعار التصالح على بعض مخالفات البناء، وفقا للتخفيض الجديد، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع تسهيل الإجراءات.

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وأوضح عوض أن التخفيض وصل إلى 40% فى بعض المناطق بالقاهرة، منها المنطقة الشرقية، لافتا إلى أن التخفيض يسرى على كل المواطنين الذين تقدموا فى وقت سابق منذ بداية العمل بالقانون.

وكشف مصدر بمحافظة القاهرة، أن المواطنين الذين دفعوا مقابل التصالح فى وقت سابق سينطبق عليهم التصالح، مشيرا إلى أن من دفع جزءا سيتم خفض الأسعار من الجزء الباقى.