شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر حركة المحامين العموم للعام القضائى الجديد 2020-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله شوضه، بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع تحديد محال إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين المقدم من المستشار حمادة الصاوي النائب العام عن العام القضائي 2021/2020. Advertisements علي أن يكون بدء تنفيذ تلك الحركة بالنسبة للمحامين العامين الأول والمحامين العامين العاملين بالنيابات المتخصصة والنيابات الكلية قد تحدد له يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020.

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