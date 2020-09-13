شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان محطة معالجة صرف صحى سخا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، جولتهما بالمحافظة بتفقد محطة معالجة صرف صحى سخا والتى تعمل بطاقة استيعابية حوالى 95 ألف متر مكعب بنظام الحمأة النشطة، حيث تحتوى على وحدة لتحويل الحمأة إلى غاز ميثان والاستفادة منه للحصول على واحد ميجا.

كما تفقدت موقع يتم فيه تجربة معالجة مياه الصرف الصحى المعالج بالطرق المختلفة لإنتاج الأسماك بدون إضافة أغذية أو أعلاف، وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتجربة لما فيها من فائدة كبيرة للاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج، رافقها خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

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وأثناء متابعة وزيرة البيئة لمحاور التفتيش المتواجدة بالمحافظة لمكافحة حرائق قش الأرز والمخلفات والتابعة للوزارة تلاحظ وجود عدة حرائق لمخلفات زراعية، وعلى الفور ووجهت باستدعاء قوات الحماية المدنية للتعامل مع هذه الحرائق ولم تغادر الموقع حتى تم الانتهاء من إخمادها كما وجهت المحاور بضرورة المتابعة المستمرة لمنع تكرار مثل هذه الحرائق واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضد اى حرائق للمخلفات.