شكرا لقرائتكم خبر عن بدء البرنامج الدولى لإعداد معلمى الناطقين بغير العربية بالأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن "البرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية" في دفعته الأولى، والبرنامج ذو طَابَعٍ خاصٍّ يَتْبع مشيخةَ الأزهر الشريف، ويُقدِّمه معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ لإعداد "مُعلِّمي الناطقين بغير العربية"، وذلك انطلاقًا من اهتمام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتحقيق رسالة الأزهر العالمية، وتعليم اللغة العربية والعمل على نشرها في أرجاء العالم ومن هذا المنطلق.

- يستهدف البرنامج خرِّيجي كليات جامعة الأزهر والجامعات الأخرى: المحلية والعالمية.

• يهدف البرنامج إلى:

- إكساب الدَّارسين الكفاياتِ «الأكاديميةَ والتربويةَ والمِهْنيةَ والتقنيةَ» اللازمةَ لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، في ضوء المعايير المحلية والدولية لمُعلِّمي اللغة الثانية.

- تنمية مهارات الدارسين في بيئة تعليمية عَصْريَّة.

- رَبْط الخرِّيجين بسوق العمل من خلال إمداد مؤسسات تعليم اللغة العربية في مصر والعالم بالمتخصِّصين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

- تأهيل الدَّارسين معرفيًّا ومهاريًّا ووجدانيًّا من خلال مُقرَّراتٍ دراسية (نظرية وعملية).

• من مزايا البرنامج:

• سيقوم بالتدريس فيه نخبة متخصصون من أعضاء هيئة التدريس ذَوُو خِبْرة عِلْميةٍ وعمليةٍ عالية.

• يشتمل البرنامج على محتوى عِلْميّ(نظري-عملي) مُتطوِّرٌ وشاملٌ ومتنوِّع.

• يوفر البرنامج بيئة تعليمية مُتطوِّرة قائمة على التكنولوجيا الحديثة، ويمنح الدارسين التطبيق العَمَليّ في معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وكذلك مناهج دراسيةٌ حديثةٌ ومُحكَّمةٌ محليًّا وعالميًّا.

• مشاركة المتخصِّصين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ورش عمل التدريس المُصغَّر.

• يعمل على تلبيةُ احتياجات الدَّارسين العِلْميةِ والعَمَليةِ والتَّطْبيقية، بالإضافة إلى تنوُّع أوقات الدراسة مسائية يومي(الجمعة والسبت)؛ لِتُناسبَ الدارسين غيرَ المتفرِّغين.

• يَمْنحُ البرنامجُ شهادةً معتمدةً من جامعة الأزهر في (تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها).

نظام الدراسة:

يدرس الطالب مواد نظرية وعلمية بنظام الساعات المعتمدة موزعة على 336 ساعة وفقًا للنظام التالي:

البرنامج خاص بالطلاب المصريين والنظام كالتالي: عام دراسي 28 أسبوعًا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع موزعين على فصلين دراسيين يدرس فيها الطالب 12 مادة دراسية نظرية وعلمية ويمتحن الطالب في نهاية كل فصل دراسي في جميع المواد.

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نظام الحضور بالبرنامج:

-يجب أن يحقق الطالب نسبة حضور 70% على الأقل من الساعات المخصصة لكل مقرر وإلا حرم من دخول الامتحان في هذا المقرر ما لم يقدر عذرًا مقبولاً.

شروط القبول بالبرنامج:

يجب أن يكون الطالب(مصريا) حاصلًا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من كلية أو معهد آخر معترف به من المجلس الأعلى للأزهر أو المجلس الأعلى للجامعات وأن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية وأن يسدد الرسوم المقررة للدراسة.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

- أصل شهادة المؤهل الجامعي وصورتان منه، وأصل شهادة الميلاد وصورتين منه، وصورتان من بطاقة الرقم القومي، و4 صور شخصية وملف للحفظ.

مراحل التقديم:

المرحلة الأولى:

-عقد اختبارات القبول (المقابلات الشخصية) للمتقدمين بالبرنامج بمقر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب أمام مدينة البعوث الإسلامية، يوم الخميس الموافق ١أكتوبر 2020م.

المرحلة الثانية:

مصروفات الدراسة بالبرنامج:

5000 جنيه ويسدد 2500 في بداية كل فصل دراسي.

المرحلة الثالثة:

سوف تبدأ الدراسة بالبرنامج الدولي لإعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2020.

موعد التقديم بالبرنامج:

فتح باب التقديم بالبرنامج الدولي ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق ١٥سبتمبر٢٠٢٠م، ويستمر التقديم لمدة أسبوعين حتى يوم الأربعاء الموافق ٣٠سبتمبر٢٠٢٠م.

والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني.