الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قتيل الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمشاجرة بالهرم ووفاة أحد أطرافها.

جاء ذلك في ضوء ما تم رصده على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبعض المواقع الإلكترونية بشأن تداول مقطع فيديو يتضمن مشاجرة بمنطقة الهرم بالجيزة، ووفاة أحد أطرافها.

أسفرت جهود الفحص عن حدوث مشاجرة بين (صاحب مطعم) وآخر (عامل بمحل) -مقيمان بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، بسبب لهو الأطفال قام خلالها الأخير بإطلاق عيار خرطوش محدثاً إصابة الأول التي أودت بحياته، وقد أمكن ضبط المتهم، وبحوزته (بندقية خرطوش -المستخدمة في الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.