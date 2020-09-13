مكافحة المخدرات تضبط 28 شخصًا بحوزتهم 30 كيلو حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي: واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني-الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد والأقراص المخدرة. وتمكنت مكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين) بمديرية أمن الجيزة، بحوزتهما (600 جرام حشيش – مبلغ مالي – 6 هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة"). Advertisements كما ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة (5 أشخاص)، بحوزتهم (425 جرام هيروين – 55 قرص ترامادول - مبالغ مالية – 4 هاتف محمول – سلاح أبيض "كتر"). ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط 21 شخص بحوزتهم (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من الأقراص المخدرة- مبالغ مالية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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