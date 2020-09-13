شرطة النقل تضبط عاطل بحوزته 1250 جرام حشيش و299 قرص تامول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث: تمكنت الخدمات الأمنية بمحطة سكك حديد نجع حمادي التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط (عاطل، مقيم محافظة سوهاج) حال تواجده على رصيف المحطة، وبحوزته (1250 جرام حشيش – 299 قرص مخدر لعقار التامول ). بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم حيازة المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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