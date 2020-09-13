مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي وعلاء عمران:
لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة، مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحل اختبائه بمنطقة وادي أم القمر بالإسماعيلية.
معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامه في 5 قضايا سرقة بالإكراه -سلاح أبيض -قتل عمد -مخدرات وسلاح، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية)، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضايا (قتل عمد -مخدرات وسلاح – مخدرات) بالظهير الصحراوي لمنطقة وادي أم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، واتخاذه من تلك المنطقة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية لحماية نشاطه المؤثم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها واستقل سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" محاولاً الهرب.
على الفور أحكمت القوات الانتشار وتم مطاردته والتعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه، وعُثر بجوار جثته على (2 بندقية آلية -20 خزينة -مسدس -كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة -3 كيلو جرام لمخدر الهيروين -
2 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر - ميزان حساس - مبلغ مالي – السيارة المستخدمة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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