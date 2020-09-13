مباحث التموين تضبط 3 أشخاص بحوزتهم 37 طن مواد غذائية فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: شنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية، حملة تموينية مكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجاري. أسفرت جهود الحملة عن ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بحوزته (4 طن زيت طعام – 2,700 طن طحينة) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. وضبطت الحملة، مسئول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع المقرمشات، لقيامه بتصنيع المواد الغذائية "مقرمشات" مُستخدما خامات مجهولة المصدر. Advertisements وضُبط بحوزته (6 طن دقيق – 1,500 طن مقرمشات معده للتعبئة – 1,400 طن مكسبات طعم - 500 كيلو جرام كالسيوم) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. ونجحت الحملات في ضبط مسئول عن مصنع تعبئة مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، لقيامه بإعادة التعبئة داخل عبوات ناقصة الوزن بمقدار 40 جرام بالكيلو الواحد غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته (22,230 طن سكر) مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدرها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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