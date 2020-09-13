بتكلفة 1.872 مليار جنيه.. وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ محور سمالوط على نيل المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، يرافقه محافظ المنيا، معدلات تنفيذ محـور سمالوط على النيل، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه، وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، والذي يشتمل على 47 عملًا صناعيًّا؛ منها 30 كوبري، أهمها "كوبري التقاطع مع الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة- أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وبلغت نسبة تنفيذه 93%.

وتابع وزير النقل الانتهاء من تنفيذ كل الأعمال الصناعية بالمحور من "الكباري والأنفاق"، مؤكدًا أنه جار الانتهاء من أعمال الطرق بالمحور وأن كل الأعمال تتم وفقًا لقياسات الجودة العالية، لافتًا إلى الأهمية الكبيرة للمحور؛ حيث سيسهم في ربط التجمعات التنموية الصناعية شرق النيل بالمناطق الزراعية غرب النيل بالتجمعات السكانية في المنيا.

وأكد الوزير أن المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة- أسوان) شمال مدينة سمالوط، وسيسهم في تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية؛ من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا ومصنع الأسمنت ومحاجر الرخام ومحاجر الطوب الحجري شرق النيل، كما وجه الوزير قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتطوير وتوسيع محطة تحصيل الرسوم بمحافظة المنيا، والتي تقع على الطريق الصحراوي الغربي، لتصبح 8 حارات في كل اتجاه.

جدير بالذكر أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضيًّا متكاملًا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وليس مجرد كوبري على النيل، تم التخطيط لإنشاء 21 محورًا جديدًا على النيل تضاف على محاور وكباري النيل القائمة؛ بحيث تربط هذه المحاور شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري لعبور النيل فقط؛ منها 13 محورًا في الصعيد بتكلفة إجمالي 19 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ عدد 3 محاور منها عند مدن (بني مزار- طما- جرجا)، وجار العمل ولأول مرة في تنفيذ عدد (9) محاور على النيل في الصعيد في وقت واحد (عدلي منصور- سمالوط- قوص- كلابشة- ديروط- دراو- بديل خزان أسوان- الفشن- أبوتيج)، وسيتم افتتاح 5 محاور منها خلال الفترة القادمة، ومن المخطط بدء العمل في إنشاء محور منفلوط في العام المالي 2021- 2022.