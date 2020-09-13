"حماة الوطن": تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات "النواب" لصالح مصر ورفعتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال اللواء محمد علي، ممثل حزب حماة الوطن: شرف لي أن أوجد اليوم وسط هذه الكوكبة السياسية، متفقين على شيء واحد وهو "مصر".
جاء ذلك خلال اجتماع الأحزاب، اليوم الأحد، لتشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بمشاركة ١٢ حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب.
وتابع علي: ما نفعله لصالح مصر، وإن اجتماعنا اليوم وعملنا هو عمل صالح يؤدي إلى رفعة مصر، والعمل معًا من أجل الناحية الاقتصادية والثقافية والناحية العسكرية أيضًا.
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