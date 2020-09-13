أخبار مصر | نقابة الأطباء تنعي الشهيد الدكتور مختار موسى بعد وفاته بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نقابة الأطباء تنعي الشهيد الدكتور مختار موسى بعد وفاته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور مختار مختار موسى سامون، استشاري الأمراض الصدرية بالدلنجات بمحافظة البحيرة، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وقالت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة أن الشهيد الدكتور مختار مختار موسى سامون، رقم الــ(164)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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