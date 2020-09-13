أخبار مصر | وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور سمالوط على النيل (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور سمالوط على النيل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولته التفقدية اليوم معدلات تنفيذ محـور سمالوط على النيل والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه، وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، والذي يشتمل على 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري أهمها "كوبري التقاطع مع الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى نهر النيل، كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي، كوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وحيث بلغت نسبة تنفيذه 93%.

وتفقد وزير النقل قطاعات المشروع المختلفة، وتابع الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية بالمحور من "الكباري والأنفاق" حيث أكد الوزير أنه جاري الانتهاء من أعمال الطرق بالمحور وان كافة الاعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة للمحور، حيث سيساهم في ربط التجمعات التنموية الصناعية شرق النيل بالمناطق الزراعية غرب النيل بالتجمعات السكانية في المنيا لافتا الى ان المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط وسيساهم في تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا ومصنع الاسمنت ومحاجر الرخام ومحاجر الطوب الحجري شرق النيل كما وجه الوزير قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتطوير وتوسيع محطة تحصيل الرسوم بمحافظة المنيا والتي تقع على الطريق الصحراوي الغربي لتصبح 8حارات في كل اتجاه.

جدير بالذكر انه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل، تم التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل تضاف على محاور وكباري النيل القائمة ".

وتربط هذه المحاور شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى لعبور النيل فقط منها ( 13) محور فى الصعيد بتكلفة اجمالى 19 مليار جنية تم الانتهاء من تنفيذ عدد 3 محاور منها عند مدن ( بنى مزار – طما – جرجا ) وجارى العمل ولاول مرة فى تنفيذ عدد (9) محاور على النيل في الصعيد فى وقت واحد ( عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان اسوان – الفشن - ابوتيج ) وسيتم افتتاح 5 محاور منها خلال الفترة القادمة ومن المخطط بدء العمل في انشاء محور منفلوط في العام المالي 2021/2022.