أخبار مصر | القوى العاملة: تحصيل 7 ملايين جنيه مستحقات ومعاشات مصريين بالأردن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تحصيل 7 ملايين جنيه مستحقات ومعاشات مصريين بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن ، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها ، فضلا عن معاشات الضمان وبلغت 458 ألفاً و 215 دولاراً ، أي ما يوازي 7 ملايين و221 ألفاً و468 جنيها مصريا تقريبا.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.



وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان ، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال يوليو الماضي عن اعتماد عقود وتأشيرات العمل بإجمالي 45 عقد وتأشيرة عمل تم اعتمادها.

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وأوضح الملحق العمالي بعمان أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 14 شكوي، تم تسوية 3 شكاوى منها وديا ، و11 شكوى تم تحويلها للقضاء، فضلا عن القيام بنحو 950 زيارة ولقاءً واستشارة ، حيث تم زيارة 20 جهة حكومية، وزيارتين لأصحاب الأعمال، وعقد 3 لقاءات مع التجمعات العمالية ، والرد على 900 استشارة عمالية في المكتب وعبر الهاتف. وأوضح الملحق العمالي بعمان أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 14 شكوي، تم تسوية 3 شكاوى منها وديا ، و11 شكوى تم تحويلها للقضاء، فضلا عن القيام بنحو 950 زيارة ولقاءً واستشارة ، حيث تم زيارة 20 جهة حكومية، وزيارتين لأصحاب الأعمال، وعقد 3 لقاءات مع التجمعات العمالية ، والرد على 900 استشارة عمالية في المكتب وعبر الهاتف. لبنان تصدر عقد العمل الموحد الخاص بالعاملات والعمال في الخدمة المنزلية



تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان ، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى كشف عن قيام وزيرة العمل اللبنانية لميا يمين بإصدار قراراً يتعلق بعقد العمل الموحد الخاص بالعاملات والعمال في الخدمة المنزلية.



وأوضحت الملحق العمالي شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت أن عقد العمل الموحد الخاص بالعاملات والعمال في الخدمة المنزلية، ينظم علاقة العمل بين أصحاب العمل وهذه الفئة.