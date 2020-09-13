أخبار مصر | نقيب المحامين يوجه بإحياء مسابقة الأبحاث القانونية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يوجه بإحياء مسابقة الأبحاث القانونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق نقيب المحامين رجائي عطية، على إحياء المسابقة الخاصة بالأبحاث القانونية، والتي تقدم لها 94 شخص في وقت سابق، ودثرت بغير حق.

وكلف رجائي عطية النقيب العام، عضو مجلس النقابة العامة عبد الحفيظ الروبي، باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما سبق ذكره.

يشار إلى أن عدد الأبحاث في الجنائي 35 بحثًا، وفي المدني 23 بحثًا، وفي الشرعي 20 بحثًا، وفي الفروع الأخرى 19 بحثًا.

وكان أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، عن توريد وزارة العدل لـ 9 ملايين و654 ألفًا و614 جنيهًا و16 قرشًا، من مستحقات النقابة لدى الوزارة، والمتعلقة بأتعاب المحاماة.

وقال "عطية" في بيان له "أبشركم بأنه قد وصلني أمس، من وزارة العدل، مبلغين من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة المحصلة بمعرفة الوزارة.. الأول بمبلغ: 5 ملايين و118 ألفًا و35 جنيهًا و24 قرشًا، والثاني بمبلغ: 4 ملايين و536 ألفًا و578 جنيهًا و92 قرشًا، بما مجموعه: 9 ملايين و654 ألفًا و614 جنيهًا و16 قرشًا.



وأضاف "وأبشركم أيضا بأن مجلس الدولة طبقا لوعد رئيسه لي منذ ثلاثة أيام، بأنه بسبيله لتوريد نحو سبع وثلاثين مليون جنيه، من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة.

