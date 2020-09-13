أخبار مصر | حزب المؤتمر: الدولة مقبلة على عهد يتحالف فيه الجميع لأجل مصلحة الوطن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حزب المؤتمر: الدولة مقبلة على عهد يتحالف فيه الجميع لأجل مصلحة الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، خلال اجتماع عدد من رؤساء الأحزاب للإعلان عن تفاصيل الانضمام للقائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب، إن الدولة مقبلة على عهد يتحالف فيه الجميع من أجل مصلحة الوطن.

وأكد "صميدة" في كلمته، أن البرلمان القادم مهم لأنه سيساعد القيادة السياسية على إعطاء قرارات سليمة وسوف يشرع القوانين التى تساهم فى ذلك، وعلينا جميعا التكاتف فسوف نتفق ونختلف وهذا جزء من العملية الديمقراطية ولكن فى النهاية علينا الاتحاد من أجل الوطن.

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وتابع صميدة:" نتمنى أن نرى فى البرلمان المقبل نواب يمكنهم منح ما لديهم من خبرات لخدمة الدولة المصرية، وسوف تكون مصر دولة آمنة بشعبها"، مؤكدا أن الاستحقاق الانتخابى القادم يُلقى عبء كبير على أن تقوم بالشرح وتشجيع المواطنين للخروج والمشاركة فى الانتخابات بكل حرية.

ويشارك فى الاجتماع أشرف رشاد الأمين العام بحزب مستقبل وطن، المستشار بهاء ابو شقه رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، وانور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي.

ويشارك فى القائمة حزب مستقبل وطن، والتجمع، الوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، المصرى الديمقراطى، وتنسيقية شباب الأحزاب حزب ارادة جيل، العدل المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الشعب الجمهورى، الحرية المصرى، حزب التجمع.