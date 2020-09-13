أخبار مصر | "مستقبل وطن": اليوم نشكل تحالفا انتخابيا ديمقراطيا يضم كافة التيارات السياسية المصرية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن": اليوم نشكل تحالفا انتخابيا ديمقراطيا يضم كافة التيارات السياسية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، خلال اجتماع الاحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، أن التاريخ السياسي المصري يقف احتراما للمرة الثانية للأحزاب السياسية المصرية التي شكلت القائمة الوطنية من أجل مصر والتي تضم الأحزاب المؤيدة والمعارضة وجميعها سجلت تاريخ بحروف من نور في انتخابات مجلس الشيوخ وسيكون نفس الحال لمجلس النواب في الانتخابات المقبلة.

وأوضح رشاد، أن الأحزاب السياسية حققت نجاحا كبيرا من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر التي حازت ثقة المواطن المصري في الشارع واتضح ذلك جليا في انتخابات مجلس الشيوخ، متابعا: "اليوم نشكل تحالفا انتخابيا ديمقراطيا يضم كافة التيارات السياسية المصرية من أجل مصر بكافة الآراء المختلفة لإعلاء مصلحة الوطن الغالي مصر وصناعة قائمة وطنية تضمن كافة رموز المجتمع على اختلاف أفكارهم وهدفنا جميعا إعلاء المصلحة العامة والوطنية، وان اجتماع اليوم يصعب على أهل الشر أن يتصوروه، حيث كانوا يتصورون أنه لن ينعقد ولكنا تحدينا المستحيل وعقدنا اجتماعا".

ويشارك في الاجتماع أشرف رشاد الأمين العام بحزب مستقبل وطن، المستشار بهاء ابو شقه رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، وانور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي.

ويشارك في القائمة حزب مستقبل وطن، والتجمع، الوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، المصري الديمقراطي، وتنسيقية شباب الأحزاب حزب ارادة جيل، العدل المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الشعب الجمهوري، الحرية المصري، حزب التجمع.