أخبار مصر | بهاء أبوشقة: القائمة الوطنية تؤكد أن وحدة القوى السياسية والحزبية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بهاء أبوشقة: القائمة الوطنية تؤكد أن وحدة القوى السياسية والحزبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الأحد، خلال اجتماع الأحزاب المصرية لإعلان تفاصيل القائمة الوطنية من أجل مصر، إن القائمة الوطنية الموحدة، تؤكد أن القوى السياسية والحزبية فى مصر على قلب رجل واحد.

وتابع ابو شقة: "لكى نكون أمام ديمقراطية حقيقية وتأسيس دولة ديمقراطية حديثة تفعل فيها المادة 5 من الدستور والتى تنص على يقوم النظام السياسى على التعددية السياسية والحزبية ".

وأكد أبو شقه، أن هذه القائمة تؤكد أن الجميع يضع أمامه هدف واحد ورئيسى تتفق وتعقد العزم على أن نكون أمام اراده واحدة وهدف واحد وهو مصر فى الفترة المقبلة، معلنا دعم حزب الوفد للقائمة الوطنية الموحدة لانتخابات مجلس النواب، مستطردا أن مجلس النواب المقبل يحتاج أن نكون أمام برلمان به توافق تعلو فيه المصلحة الوطنية، متابعا: "أتحدث وأنا أمثل حزب يمثل المعارضة الوطنية وهذا الحضور له دلاله أن الكل امام الهدف الذى نسعى إليه".

وأكد أبو شقة، أن المصريين جميعًا على قلب رجل واحد لإنجاح المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسود فيها الأمن والاستقرار السياسي.

ويشارك فى الاجتماع أشرف رشاد الأمين العام بحزب مستقبل وطن، المستشار بهاء ابو شقه رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، وانور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي.

ويشارك فى القائمة حزب مستقبل وطن، والتجمع، الوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، المصرى الديمقراطى، وتنسيقية شباب الأحزاب حزب ارادة جيل، العدل المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الشعب الجمهورى، الحرية المصرى، حزب التجمع.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 83261 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 148 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 100856 حالة من ضمنهم 83261 حالة تم شفاؤها، و5627 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.