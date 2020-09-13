أخبار مصر | "الأطباء" تدعو الفنادق والشركات لتقديم خدماتها بأسعار مخفضة للجيش الأبيض

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تدعو الفنادق والشركات لتقديم خدماتها بأسعار مخفضة للجيش الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، عن دعوتها لرجال الأعمال وأصحاب المحالات التجارية والفنادق والشركات والجهات الخدمية بجميع المحافظات لتقديم خدماتها للأطباء بأسعار مخفضة بموجب كارنيه النقابة.

ودعت الدكتورة إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية، الجميع للمشاركة في هذه المبادرة تقديرا لجهود الأطباء والذين يتصدرون الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتتلقى اللجنة الإجتماعية العروض من جميع الجهات الخدمية مثل الفنادق والقرى السياحية ومحلات الملابس والأثاث والتجهيزات طبية والمطاعم - والمستشفيات والمعامل ووسائل المواصلات وذلك في مقر النقابة العامة.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 83261 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 148 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 100856 حالة من ضمنهم 83261 حالة تم شفاؤها، و5627 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.