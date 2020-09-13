أخبار مصر | يوم علمي لـ "الأطباء العرب" عن "سلامة العاملين الصحيين" 17 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يوم علمي لـ "الأطباء العرب" عن "سلامة العاملين الصحيين" 17 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم اتحاد الأطباء العرب الخميس 17 سبتمبر يوما علميا عبر الإنترنت، تحت شعار "تأييد سلامة العاملين الصحيين"؛ وذلك بالتزامن مع احتفالية منظمة الصحة العالمية بـ"اليوم العالمي لسلامة المرضى" الذي يوافق هذا اليوم من كل عام.

ويشارك في فعاليات اليوم عددا من رواد ورموز العمل الصحى من مختلف الجامعات المصرية وخاصة من المتخصصين في سلامة المرضى، وجودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية.

ويناقش اليوم العلمي بمؤتمر الأطباء العرب قضايا عديدة أبرزها؛ سلامة المرضى خلال جائحة فيروس كورونا واستراتيجيات سلامة المرضي وتطوير الجودة، وجهود منظمة الصحة العالمية لدعم سلامة العاملين الصحيين.

كما يبحث المؤتمر "العبء العالمي لكورونا على العاملين فى مجال الرعاية الصحية"، وجلسة أخري بعنوان صحة العاملين الصحيين وسلامة المرضي: وجهان لعملة واحدة.

ومن بين القضايا التي يناقشها المؤتمر "القيادة الصحية الفعالة خلال الجائحة وما بعدها،" و"الصحة النفسية" لدي اختصاصي الرعاية الصحية للعاملين فى مستشفيات العزل وغير مستشفيات العزل فى مصر خلال كورونا.

وتنتهي فعاليات اليوم بمناقشة طب الكوارث الحد من المخاطر والأعباء فى سياق كورونا، وكيف تضمن السلامة النفسية للعاملين الصحيين الرعاية الذاتية المستمرة.

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ومن جانبه قال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن هذه الإحتفالية تمثل أهمية بالغة نؤكد فيها أهمية سلامة العاملين بالحقل الصحي ؛ كأولوية أولي باعتبارهم خط الدفاع الأولي لضمان سلامة المرضى خاصة في ظل الانتشار المتنامي للعديد من الأوبئة مثل كوفيد 19 وغيرها.

وقال: تعتبر سلامة المرضى هى الركيزة الأولي في هذا المضمار ويجب أن تكون محور اهتمام جميع المسؤولين والعاملين فى هذا المجال.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 83261 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 148 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 100856 حالة من ضمنهم 83261 حالة تم شفاؤها، و5627 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

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