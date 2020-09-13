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مصر | عامل يقتل صاحب مطعم رميا بالرصاص بسبب لهو الأطفل بالجيزة

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عامل يقتل صاحب مطعم رميا بالرصاص بسبب لهو الأطفل بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ضوء ما تم رصده على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وبعض المواقع الإلكترونية بشأن تداول مقطع فيديو يتضمن مشاجرة بمنطقة الهرم بالجيزة، ووفاة أحد أطرافها، فقد أسفرت جهود الفحص عن حدوث مشاجرة بين صاحب مطعم وآخر عامل بمحل مقيمان بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة.

وتبين أن المشاجرة بسبب لهو الأطفال، قام خلالها الأخير بإطلاق عيار خرطوش محدثًا إصابة الأول التي أودت بحياته، وقد أمكن ضبط المتهم المذكور، وبحوزته (بندقية خرطوش - المستخدمة في الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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