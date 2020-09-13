مصر | حبس سائق وزوجته لإتجارهما في الحشيش بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس سائق وزوجته لإتجارهما في الحشيش بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة التبين الجزئية، حبس سائق وزوجته 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازتهما علي 3.6 كيلو حشيش بقصد الاتجار بها وترويجها علي عملائهما بمنطقة التبين دائرة القسم.

كما أمرت بالتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الكيميائي وإرسال تقرير وافي بها.

البداية تعود عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التبين يفيد بضبط سائق وزوجته، حال استقلالها سيارة وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،600 كيلو جرام -

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مبلغ مالى 30 ألف جنيه - 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.