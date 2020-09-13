مصر | كوكتيل مخدرات.. حبس ديلر إمبابة لإتجاره في المخدرات وتصنيعه للاستروكس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كوكتيل مخدرات.. حبس ديلر إمبابة لإتجاره في المخدرات وتصنيعه للاستروكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس ديلر إمبابة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المخدرات وتصنيعه لمخدر الاستروكس داخل مسكنه

فيما طلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

كانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بتحويل مسكنه إلى مصنع لإنتاج الاسرتوكس فى إمبابة، وضبط بحوزته 18 كيلو من المخدر، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشادو، وتبغ السجائر، وأدوات تستخدم فى التصنيع، ومبلغ 96 ألف جنيه، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل فى تصنيع مخدر الاستروكس، داخل مسكنه بإمبابة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 18 كيلو و100 جرام من مخدر الاستروكس، و5 كيلو و100جرام من مخدر الشادو، و3 كيلو من تبغ السجائر، وجركن يحتوى على مادة "تنر"، وكمية من الأكياس الشفافة لتبعئة المواد المخدرة، بالإضافة إلى كوب وطبق بلاستيك كبيران الحجم، وقمع بلاستيك يستخدم لسحب المواد السائلة وسكبها على المواد المخدرة، وميزان حساس، ومبلغ 96 ألف جنيه، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات، لتصنيع الاستروكس، والإتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

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وفي سياق آخر،

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

