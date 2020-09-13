مصر | مصرع إجرامي شديد الخطورة في إطلاق نار مع الشرطة بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع إجرامي شديد الخطورة في إطلاق نار مع الشرطة بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامه فى عدد 5 قضايا سرقة بالإكراه - سلاح أبيض - قتل عمد - مخدرات وسلاح، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية)، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضايا (قتل عمد - مخدرات وسلاح – مخدرات).. بالظهير الصحراوى لمنطقة وادى أم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية وإتخاذه من تلك المنطقة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية لحماية نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها وإستقل سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" محاولًا الهرب.. على الفور أحكمت القوات الإنتشار وتم مطاردته والتعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه، وعُثر بجوار جثته على (2 بندقية آلية - عدد 20 خزينة - مسدس - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين -

2 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر - ميزان حساس - مبلغ مالى – السيارة المستخدمة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.