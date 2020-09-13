مصر | مصرع إجرامي شديد الخطورة في إطلاق نار مع الشرطة بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع إجرامي شديد الخطورة في إطلاق نار مع الشرطة بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها وإستقل سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" محاولًا الهرب.. على الفور أحكمت القوات الإنتشار وتم مطاردته والتعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه، وعُثر بجوار جثته على (2 بندقية آلية - عدد 20 خزينة - مسدس - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين -
2 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر - ميزان حساس - مبلغ مالى – السيارة المستخدمة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.