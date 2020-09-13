مصر | ضبط 600 كيلو كبدة مجهولة خلال حملات تموينية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 600 كيلو كبدة مجهولة خلال حملات تموينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة تموينية مكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى،وقد أسفرت الجهود عن ضبط القضايا الآتية، ضبط ( 600 كيلو جرام "كبده مجمدة") مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الظاهر.

وتمكنت من ضبط (4 طن زيت طعام – 2،700 طن طحينة) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة صاحب مخزن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وتم ضبط (6 طن دقيق – 1،500 طن مقرمشات معده للتعبئة – 1،400 طن مكسبات طعم - 500 كيلو جرام كالسيوم - 75 كيلو جرام بودرة كاكاو - 300 كيلو جرام نشا - 480 كيلو جرام مقرمشات منتج نهائى - كمية من العبوات والكراتين الفارغة المعدة للتعبئة) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة مسئول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع المقرمشات كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بتصنيع المواد الغذائية "مقرمشات" مُستخدما خامات مجهولة المصدر.

ونجحت في ضبط (1،500 طن عسل جلوكوز - 1 طن سكر- 72000 قطعة حلوى - 180 كيلو جرام عرق حلاوة - 100 كيلو جرام فول سودانى)، بحوزة مسئول عن مصنع حلوى جافه بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الظاهر، وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من الحلوى الجافة بقصد طرحها بالأسواق.

وتم ضبط (2،510 طن مواد تصنيع - 600 كيلو جرام جلد طبيعى - 900 زوج حذاء - 3000 كرتونه فارغه - 8 ماكينة تصنيع) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة صاحب مصنع أحذية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحيازته كميات كبيرة من مستلزمات تصنيع الأحذية مجهولة المصدر ولإستخدام علامات تجارية منسوبة لشركات عالمية "مقلدة" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط (7676 قرص وعبوة أدوية) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة صاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بقصد ترويجها.

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وتمكنت من ضبط (1،667طن جبن "بيضاء، رومى" - 495 كيلو جرام زبده - 400 كيلو جرام زيتون) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة مسئول عن مخزن بدون ترخيص للمواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وضبط (1،150 طن لانشون - 850 كيلو جرام جبن "بيضاء،رومى" - 200 كيلو جرام زيتون) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة مسئول عن ثلاجة بدون ترخيص مواد غذائية كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

و ضبط (22،230 طن سكر) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة مسئول عن مصنع تعبئة مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وقيامه بإعادة التعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن بمقدار 40 جرام بالكيلو الواحد غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة

وتم ضبط (300 أسطوانة بوتاجاز منزلية "مُدعمة") بحوزة مسئول عن مستودع بوتاجاز كائن بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامه بتجميع إسطوانات البوتاجاز المنزلية المُدعمة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

و ضبط (عدد 750 علبة سجائر مختلفة الأنواع) جميعها مهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة مسئول عن محل سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.