مصر | كشف ملابسات سرقة خزينة من سوبر ماركت بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات سرقة خزينة من سوبر ماركت بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة من داخل سوبر ماركت بالإسكندرية وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية من (مالك سوبر ماركت كائن بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة خزينة حديدية "صغيرة الحجم" من داخل السوبر ماركت ملكه تحوى (مبلغ مالى - كمية من السجائر).

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية توصلت تحرياته إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بتمكنه من الدلوف لداخل السوبر ماركت عقب غلقه والإستيلاء على الخزينة والخروج بها، وقاما بإستقلال دراجة نارية "تروسيكل - بدون لوحات معدنية" وتوجه عقب ذلك إلى منزله وتمكنه من كسر باب الخزينة وفتحها والإستيلاء من داخلها على (مبلغ 55 ألف جنيه - كمية من السجائر) والتخلص من الخزينة بإلقائها بمنطقة الملاحات بدائرة القسم وتم بإرشاده ضبط (المسروقات - الدراجة النارية - الأدوات المستخدمة فى فتح الخزينة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.