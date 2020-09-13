محافظ بورسعيد يوجه بدراسة مقترح إقامة محطة صرف بمعالجة ثلاثية بالمنطقة الصناعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة عدد من المقترحات حول الارتقاء بمنظومة الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وللقضاء على أي مشكلات تواجه المشروعات الصناعية في هذا الملف.
جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وممثلى هيئة التنمية الصناعية، وعدد من الشركات الهندسية المسؤولة عن المشروع.
واستمع اللواء عادل الغضبان، لعدد من المقترحات والتصورات حول الموقف الحالى لمحطات الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والإمكانات المتاحة للتطوير ورفع الكفاءة، وتم استعراض آخر التطورات بشأن محطات الصرف الصحى بمناطق c9 وc7 .
ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، بدراسة مقترح إقامة محطة صرف صناعى ذو معالجة ثلاثية يتم إقامتها على مراحل، تساهم في حل مشكلات الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية، وتتحمل كافة الضغوط الناتجة عن المشروعات الصناعية والتوسعات بالمنطقة، حيث شدد فور الاجتماع، على وضع توصيات خاصة بالبدء في تطوير وإقامة محطات الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية وفقا للامكانيات المتاحة، بالتعاون بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم الذي يساهم في الارتقاء بمنظومة الصرف بجنوب بورسعيد لخدمة القطاع الصناعى بالجنوب، موجها بالتنسيق التام بين كافة الجهات المختصة للانتهاء من وضع التوصيات في هذا الشأن.
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