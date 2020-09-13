شكرا لقرائتكم خبر عن 24.3 مليون جنيه اعتمادات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق محمد عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، اليوم الأحد، إن اعتمادات الخطة الاستثمارية للشيخ زويد للعام المالي الجاري 2021/2020 تبلغ 24 مليون و300 ألف جنيه.

وأضاف رئيس مركز الشيخ زويد أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 16 مليون جنيها لأعمال الكهرباء، مبلغ 5 مليون و300 ألف جنيه للطرق، ومبلغ 3 مليون جنيها لتدعيم الوحدات المحلية.

وأشار «عابد» إلى تنفيذ عدد من المشروعات من الخطة الاستثمارية من بينها إستكمال تجميل الميادين بالشيخ زويد وإنشاء بيارات لصرف مياه الأمطار بشوارع المدينة واستكمال منظومة الحريق بالمجلس وإنشاء مبني المخازن بالمجلس وإنشاء مبان ومظلات وورش للحملة الميكانيكية بالمجلس.

وشدد على سرعة طرح مشروعات الخطة الاستثمارية على المقاولين حتى يتم الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

من جانبه، أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري تبلغ 286 مليون و551 ألف جنيه، من بينها 280 مليون و900 ألف جنيه كتمويل من بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة، و5 مليون و651 ألف جنيه كتمويل ذاتي.

وأضاف المحافظ، أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 55.5 مليون جنيها لأعمال الكهرباء، مبلغ 87.2 مليون جنيها للطرق، مبلغ 59.9 مليون جنيها لتحسين البيئة، مبلغ 63.9 مليون جنيها لتدعيم الوحدات المحلية، ومبلغ 20 مليون جنيها للأمن والمرور والإطفاء.

Advertisements