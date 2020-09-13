شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: فتح تحقيق عاجل مع رضوى الشربيني حول تحدثها عن المحجبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات.
للإطلاع على ما طرحته «الشربيني» في برنامجها «هي وبس»، المذاع على قناة cbc.
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