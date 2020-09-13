شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تنفيذ 80 مشروعًا في مجال الكهرباء بتكلفة 101 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إنه تم تخصيص 418 مليون جنيه كاستثمارات خلال 6 سنوات، تم ضخها في إقامة محطة طاقة شمسية أعلى ديوان عام المحافظة، وفي أعمال إنارة الطرق العامة، وكذا لشراء سيارات مجهزة لصيانة شبكة الكهرباء.

وأضاف المحافظ أنه تم اعتماد 101 مليون جنيه هذا العام، تم من خلالها تنفيذ 80 مشروعا بخطة شركة الكهرباء، بالإضافة إلى عدد من المشروعات بخطة ديوان عام المحافظة، حيث تم تركيب 363 عامود إنارة، و104 أعمدة ديكورية، وتركيب 25 محول إنارة عامة، فضلا عن توريد سيارة برج لصيانة الشبكات.