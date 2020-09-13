شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشيخ زايد يلتقى السكان للرد على استفسارات التصالح بمخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، اجتماعاً مع ممثلين عن السكان بالمدينة للرد على تساؤلات السكان بشأن كيفية تطبيق قانون التصالح وإيضاح كافة الاستفسارات لدى السكان وتسهيل إجراءات التصالح، وذلك بحضور أعضاء لجنة التصالح بالمدينة.

وأوضح المهندس مصطفي فهمى، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة تساؤلات واستفسارات، ومنها كيفية حساب مخالفة تغيير النشاط، وزيادة مسطح غرف خدمات السطح والتى يتم حسابها كمخالفة واحدة بنسبة ١٠٠%.

وأضاف المهندس مصطفى فهمى، أن تطبيق قانون التصالح ليس بعقاب للمواطنين، وإنما هو فى مصلحة المواطن، وان اللجنة وأعضاءها تسعى جاهدة لتطبيق القانون وتيسير كافة الإجراءات على المواطنين.

من جانبه أكد المهندس عماد حمدى، رئيس لجنة التصالح بمدينة الشيخ زايد، أن اللجنة تعمل على مدار اليوم لاستقبال طلبات المواطنين، وهناك تيسيرات قررها رئيس الوزراء فى استقبال الطلبات.