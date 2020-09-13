شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي لتحليل متبقيات المبيدات» يعلن زيادة أوقات العمل 3 ساعات إضافية يوميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، زيادة عدد ساعات استقبال العينات من الجمهور والمصدرين بواقع 3 ساعات يوميا، وذلك في إطار دور المعهد للتيسير على المصدرين والمزارعين ودعمهم.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، في تصريحات صحفيه الأحد، أن ذلك يأتي في سبيل المساهمة في حل كافة العوائق التي قد تواجه عملاء المعمل من المصدرين والمزارعين، وخاصة من أبناء المحافظات البعيدة، كذلك المساهمة في تحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية، لافتة إلى انه تم مد فترة استقبال العينات لتستمر إلى الساعة الثامنة مساءا بدلا من 5 مساء، خلال الفترة من يوم الاحد وحتى الخميس أسبوعيًا، عدا يوم السبت تم مد فترة الاستقبال حتى الخامسة مساءا.

واضافت عبداللاه، ان ذلك القرار، ساهم منذ اول ايام تطبيقه في زيادة عدد العينات بنسبة حوالي 20%، عن السابق.

ومن المقرر أن تتزايد معدلات استقبال العينات خلال الايام المقبلة، موضحة أنه تم الانتهاء من إضافة 6 اجهزة حديثة، بأقسام المعمل المختلفة، من شأنها زيادة القدرة الاستيعابية لعدد العينات، وسرعة انجاز النتائج بدقة، وذلك في إطار التطوير المستمر للمعمل، وطرق التحليل لتقديم خدماته لدعم المنتجين والمصدرين والمصنعين بأفضل جودة وباستخدام أحدث الأجهزة العالمية لتحليل الملوثات في الأغذية.