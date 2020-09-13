شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ : افتتاح 89 موقع لتجميع قش الأرز بالتنسيق مع "البيئة" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم افتتاح ٨٩ موقع لتجميع قش الأرز، بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وأضاف "نور الدين"، في تصريحات صحفية، أن "المردود الاقتصادي العائد للفلاح والدولة من وراء ذلك يساهم في جهود القضاء على ظاهرة السحابة السوداء بشكل كامل".

وأشاد نور الدين بالجهود المبذولة من كافة الجهات المختلفة فى الدولة وعلى رأسها وزاراتي البيئة والتنمية المحلية حيث تم توعية وإرشاد المزارعين عبر العديد من الندوات الإرشادية حيث تحظى محافظة كفر الشيخ بمساحات منزرعة تقدر بحوالى ٣٢% من الناتج القومي لزراعة الأرز على مستوى الجمهورية ويشكل ذلك حوالى ٢٥٦ الف فدان ينتج كميات كبيرة من المخلفات الزراعية.

جاء ذلك خلال جولته لتفقد أعدد من مواقع تجميع قش الأرز بعدد من مراكز المحافظة ، بصحبة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، للحد من موسم نوبات تلوث الهواء الحادة لهذا العام .