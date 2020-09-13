شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزاري بإنشاء محمية طبيعية في منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 36 مكرر (ي)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1778 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 613 لسنة 1988 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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