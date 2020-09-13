شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات النقل بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، بتفقد لجان امتحانات القرآن الكريم لفرق النقل بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة الإسكندرية، وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتورة إيمان الشماع، عميدة الكلية.

وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكلية في سبيل مواجهة فيروس كورونا؛ حرصًا على سلامة الطالبات وصحتهن.

وتابع رئيس الجامعة -خلال الجولة- تجهيز قاعات الامتحانات والمدرجات؛ حيث يراعى ترك مسافة بين الطالبات، إضافة إلى تطهير القاعات بالمطهرات المخصصة لذلك في نهاية كل فترة امتحانية، كما تعقد الامتحانات في قاعات واسعة جيدة التهوية والإضاءة، كما روعي وضع علامات إرشادية واضحة للطالبات؛ لإرشادهن لمقار لجان عقد الامتحانات لتنظيم الحركة، ومراعاة عدم التزاحم في مداخل القاعات والسلالم والطرقات، وكذلك توفير أجهزة قياس حرارة؛ للاطمئنان على الطالبات، والمراقبين، وأعضاء هيئة التدريس.

كما وجه رئيس الجامعة إلى أهمية الكشف الطبي الظاهري على الطالبات والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس عند مدخل الكلية بعد تدريب عدد من الموظفين على استخدام جهاز قياس الحرارة؛ حيث يُسْتَبْعَدُ أي شخص من المشاركة في الامتحان في حال اكتشاف ارتفاع درجة حرارته.

وأشاد رئيس الجامعة -في نهاية الجولة- بما لحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية، كما اطمأن على مستوى أسئلة الامتحان ومناسبتها، ومدى التزامها بالمقرر، مؤكدًا ضرورة وجود أستاذ المادة التي تمتحن الطالبات فيها.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ليُنْتَهى من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.

جدير بالذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة الإسكندرية؛ كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء خلال عمادة الدكتورة بديعة الطملاوي، عميدة الكلية السابق.