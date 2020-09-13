شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء لهوها بقرد مجسم: مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء داخل معرض ملابس بطلخا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقيت طفلة مصرعها بالدقهلية، اليوم، إثر تعرضها لصعق كهربائي أثناء لعبها بمجسم قرد داخل معرض لبيع الملابس الجاهزة بمدينة طلخا.
تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا بمصرع طفلة صعقاً بالكهرباء داخل معرض بيع منتجات بمدينة طلخا.
انتقل المقدم حمدي الطنبولي، رئيس مباحث طلخا، وضباط المركز إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع الطفلة «روان. ج. هـ»، 12 سنة.
وبالفحص تبين أن الطفلة أصيبت بصعق كهربائي أثناء لهوها على مجسم على شكل قرد متصل بسلك كهربائى لتوصيل الإنارة، مما تسبب في حدوث ماس كهربائى امتد لبعض المياه أسفل قدميها، مما أدى إلى مصرعها أثناء نقلها للمستشفى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طلخا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، ورفض والد الطفلة توجيه أي اتهامات لصاحب المعرض.
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