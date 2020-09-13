شكرا لقرائتكم خبر عن خطرة على الصحة.. التحفظ على 35 ألف عبوة مياه معدنية فاسدة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار رامز جمال، مدير نيابة العامرية أول بالإسكندرية، بالتحفظ على 35.200 عبوة «مياة معدنية» غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مخزن دون ترخيص. وحجز المدير المسؤول لحين ورود تحريات المباحث.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بحيازة كميات من المياه المعدنية غير صالحة للاستخدام، بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

تمت مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 35.200 عبوة «مياه معدنية» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها وتشكل خطراً بالغاً على الصحة العامة تمهيداً لعرضها للبيع للجمهور بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.