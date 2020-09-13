«تعليم قها» يكرم مسؤلا التخطيط والتوجيه المالى لتفانيهما في العمل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرم صلاح الدين محروس مدير ادارة قها التعليميه كلا من محمد عيسى رئيس قسم التخطيط بالادارة صلاح امين رئيس قسم التوجيه المالي بالادارة وذلك تقديرا لهما وتفانيهما في العمل قال «محروس» خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه بالادارة بحضور الدكورة امنيه فاروق وكيل الادارة ورؤساء الاقسام ومديرى المراحل ان العمل الجاد والاخلاص في خدمة العمليه التعليميه هما الركيزتين التي ستنهض عليهما مصر بالتعليم وطلب من مديري المراحل بعمل زبارات ميدانيه لجميع المدارس للتاكد من استعدادها لبدء العام الدراسى الجديد ومتابعة عمليات الصيانه البسيطه والكبيرة التي تجرى في بعض مدراس الادارة تنفيذا لتعليمات طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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