شكرا لقرائتكم خبر عن 3 متهمين وراء اصطدام قطار بلوحة إعلانية فى طنطا بدافع السرقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مباحث السكة الحديد بطنطا بالإشتراك مع فرع الأمن العام، ملابسات واقعة سقوط لافتة إعلانية مُثبتة على عامود على خط السكة الحديد بطنطا، وتسببها في تعطيل حركة أحد القطارات، وتحديد وضبط 3 أشخاص لإرتكابهم الواقعة بقصد السرقة.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا عن لمركز شرطة طنطا بالغربية، بسقوط لافتة إعلانية مُثبتة على عامود على شريط السكة الحديد بدائرة المركز، وإصطدام أحد القطارات بها دون حدوث إصابات أو تلفيات ووجود آثار لقطع حديث بالعامود الحامل للافتة والعثور بمحل الواقعة على(2 إسطوانة «أكسجين، غاز»).

وتوصلت تحريات فرق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة المقدم إبراهيم قحيف رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص (تاجر خردة «له معلومات جنائية»- عاملان، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا)، وبتقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد السرقة، وقرروا بقيامهم بقطع اللافتة بإستخدام الإسطوانتين المعثور عليهما بمكان الواقعة، وعقب ذلك قام المتهم الأول بالإصطدام باللافتة بإستخدام سيارة نصف نقل «ملكه» ولدى سقوطها على شريط السكة الحديد فروا هاربين.

وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة للتحقيق..