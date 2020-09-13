شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنوفية»: فحص 80 ألف و207 نخلات ضد سوسة النخيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صــرح المهندس أشرف سعد الجمل، مــدير مديرية الزراعة بالمنوفية، بأنه تم الانتهاء من فحص عدد 80 ألف و207 نخلة بزمام المحافظة، وأسفر الفحص عن إصابة عدد (69) نخلة، وتم علاج عدد(63) نخلة، وتم إعدام عدد (6) نخلات هذا الشهر، كما تم رش عدد (1850) نخلة رشاً وقائياً وذلك حتى تاريخه.
وأضاف أن إجمالي كمية مبيد (رينوكام) لعلاج سوسة النخيل الوارد للمديرية بلغت (100) لتر، وتم إجراء المعاملات العلاجية باستخدام (12) لتر منها، كما تم استخدام (37) لتر منها في المعاملات الوقائية ويتوفر حاليا رصيد بلغ (51) لتر من مبيد الرينوكام وهو المستخدم ضد سوسة النخيل.
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