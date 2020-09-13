شكرا لقرائتكم خبر عن «حساسين»: محافظ الجيزة استجاب لمقترحي بتخفيض أسعار التصالح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب سعيد حساسين عضو مجلس النواب، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استجاب لطلبه واقتراحه بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظة ليكون سعر المتر بالقرى 50 جنيهاً والأنشطة الصناعية والتجارية بالقرى 20% وتخفيض الأسعار بالمدن والأحياء والمنطقة الصناعية والاستثمارية 15%.
وكشف «حساسين» في بيان أصدره اليوم عن أنه اتصل باللواء احمد راشد وأبلغه بضرورة تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء «بعد ان اشتكى لى عدد كبير من ابناء وجماهير دائرتى الانتخابية كرداسة» بمحافظة الجيزة.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستجابة المحافظ للاقتراح الذي قال أنه تسبب في ارتياح كبير لدى المواطن الجيزاوى بصفة عامة.
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