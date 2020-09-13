شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية كبرى لسيدة القطار بالمحلة بحضور نائب وزير التربية والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الأستاذ الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، نظمت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني احتفالية بمدينة المحلة الكبرى تقديراً للسيدة المصرية العظيمة صفية إبراهيم أبوالعزم، مُعلمة مدرسة شهداء بدر بالمحلة الكبرى، المعروفة إعلاميا بـ«سيدة القطار»، والتي تمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب لأحد المجندين، حيث نقل تحية وتقدير الاستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لموقفها النبيل، الذي عكس قيم المعلم المصري، وكان ذلك حرصاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تقديم الشكر والثناء للمعلمة المصرية الفضلى.

رافق نائب الوزير خلال الاحتفالية، ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ولفيف من قيادات التعليم بالمديرية والإدارات التعليمية، ومديرى المدارس والموجهين والمعلمين والأخصائيين، للمشاركة في الاحتفاء بالمعلمة المصرية الفضلى، والتي ضربت مثالاً رائعاً وموقفاً نبيلاً للأم والمعلمة التي ترعى وتحافظ على أبنائها.

وخلال الاحتفال، قام أ. د. رضا حجازي، نائب الوزير، بتكريم السيدة الأستاذة صفية إبراهيم أبوالعزم، معلمة مدرسة شهداء بدر، وتقديم هدية تذكارية ودرع تكريمًا وتقديرًا لموقفها النبيل تجاه أحد أفراد رجال القوات المسلحة، بما يعكس موقف المعلمة المصرية تجاه أبنائنا رجال القوات المسلحة، حماة الوطن، الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل حماية تراب هذا الوطن الغالي.

واستثمارًا للموقف العظيم الذي حدث من المعلمة العظيمة، عقد سيادته ندوة، تناول خلالها «القيم وأهميتها وسبل تنميتها»، واستعرض خلال الندوة المحاور الأربعة لمقرر مادة القيم المستحدثة للمرحلة الابتدائية المتمثلة في الحب والرحمة والاحترام والأمانة والإتقان والمثابرة وتوزيعها على محاور بناء المنهج الجديد (من أكون، العالم من حولي، كيف يعمل العالم، التواصل)، والتي تخاطب الوجدان والانتماء والتعايش والعفو والمشاركة والتواصل مع الآخرين والمثابرة.

وأكد نائب الوزير أن الخريج بعد ذلك هو من سيوجد الوظيفة بنفسه لنفسه، ثم تحدث عن الموهوبين ووصفهم بقاطرة التقدم لهذا البلد، ويتحتم علينا جميعا أن نعمل من أجل تنميتهم وتنمية مهاراتهم، واكتشاف المواهب والقدرات لديهم مع تعميق قيم الانتماء وحب الوطن بداية من المراحل الأولى للتعليم.

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