شكرا لقرائتكم خبر عن تعطي قراءات دقيقة وفعلية للاستهلاك.. «مياه الإسكندرية»: تركيب 80 ألف عداد جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، إن مخازن الشركة استقبلت 80 ألف عداد مياه جديد تمهيدا لتركيبها قريبًا، ما يساهم في حل شكاوى وأخطاء الاستهلاك، بهدف إرضاء العميل.

وأضاف «جابر»، خلال اجتماعه بمديري إدارات التحصيل وقراءة العدادات والمتأخرات بفرعي المندرة وأبي قير، اليوم الأحد، أن العدادات الجديدة تعطي قراءات دقيقة وفعلية للاستهلاك.

وأشار إلى أن إدارة قراءة العدادات تعد العمود الفقري القائم عليه جميع شؤون الأفرع الأخرى بالشركة، موضحًا أنه سيجري إعداد بيان بحصر جميع العدادات المتوقفة التي تستلزم الإحلال والتجديد وتركيب عدادات جديدة.

وطالب «جابر»، بتجهيز مخطط يشمل قدرة كل فرع على تحصيل الفواتير المتأخرة خلال مدة زمنية قياسية، موجهًا بالبدء في تحصيل فواتير المتأخرات ذات المديونية الأقل، ما يقضي على نسبة٣٠٪ من متأخرات الشركة.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال صيانة وإحلال وتجديد روافع المندرة وأبوقير ومحطة المعمورة.

وخلال جولته شدد «جابر»، على تفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية وارتداء المهمات الوقائية، وتأمين جميع العنابر، منعا لحدوث المخاطر والأزمات.

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رئيس شركة مياه الاسكندرية: تركيب 80 ألف عداد مياه جديد في لحل مشكلات الاستهلاك .. والقضاء على 30% من المتأخرات

رئيس شركة مياه الاسكندرية: تركيب 80 ألف عداد مياه جديد في لحل مشكلات الاستهلاك .. والقضاء على 30% من المتأخرات

رئيس شركة مياه الاسكندرية: تركيب 80 ألف عداد مياه جديد في لحل مشكلات الاستهلاك .. والقضاء على 30% من المتأخرات