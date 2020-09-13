شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أمين مسعود يشيد بقرارات رئيس الوزراء في إجراءات التصالح بمخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حسم جميع المشكلات والأزمات الخاصة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، في كلمته أمس، حيث تناول جميع القضايا المتعلقة بمخالفات البناء ومواجهة الدولة للتعديلات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتأكيده بعدم هدم أو إزالة مبانى مأهولة بالسكان هو ما نبه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن المباني المأهولة لا تهدم.

وأعلن «مسعود» تأييده لرؤية رئيس الوزراء، والإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة للتيسير على المواطنين، خاصة تكليف «مدبولي» لكل إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح في مخالفات البناء، وهي خطوة وصفها النائب بـ«الممتازة» للتيسير على المواطنين، وفرصة للمواطن لاستيفاء المستندات الناقصة، مشيرًا إلى أن اللجان التي تتولي فحص المستندات أيضًا ستحتاج وقتاً طويلاً في مراجعة وفحص الأوراق والمستندات بعد انتهاء مدة تقديم الطلبات المحددة في 30 سبتمبر الجاري، مما يمنحها فرصة للبت في الطلبات.

وأشاد عضو مجلس النواب، بإعلان رئيس الوزراء بشأن توجيه المحافظين بمراجعة قيم التصالح في المحافظات، وفى حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزء من قيمة التصالح، وتأكيده أيضا على أن هناك العديد من المحافظات بدأت في تخفيض أسعار التصالح خلال الأيام الأخيرة.