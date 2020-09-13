شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة «دعم السياحة» تصل البرلمان.. ونائب يطلب تأجيل سداد مديونيات العاملين بالقطاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بالإسراع في تفعيل المبادرات الرئاسية خاصة مبادرات البنك المركزي لمواجهة المشكلات والأزمات المزمنة التي عانى منها قطاع السياحة المصري بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وقال «الحناوي»، في بيان له أصدره، اليوم الأحد، إنه يجب الاستجابة الفورية لمطالب مستثمري القطاع السياحي بتفعيل مبادرات البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، سواء المتعلقة بتقديم قروض لتجديد المنشآت السياحية بفائدة 8% أو تمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة بفائدة 5%، حيث ترفض بعض البنوك طلبات المنشآت السياحية للاقتراض أو تخييرهم بين الاستفادة بواحدة فقط من المبادرات والإسراع أيضًا في تطوير الطرق المؤدية للمقاصد السياحية لرفع كفاءة الطرق المؤدية للمقاصد السياحية، مثل طرق «القاهرة-أسوان»، «الغردقة-الأقصر».

وطالب بالاستجابة لمستثمري القطاع باستمرار تأجيل سداد مديونيات منشآت السياحة النيلية، حيث تمت مناقشة تأجيل سداد مديونيات هذه المنشآت حتى تعافي النشاط والاستجابة لاقتراح أصحاب المراكب النيلية بالسماح لها بالرسو داخل مدينة الأقصر، بما يسمح للسائح بزيارة الأماكن الأثرية وإجراء جولة بالمدينة والشراء من «البازارات» إضافة إلى ضرورة مد قرار سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية دون غرامات أو فوائد تأخير ومن بينها سداد التأمينات والضرائب العقارية.