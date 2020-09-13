ثورة إنشاءات.. أهم 21 مشروعا فى مصر منذ 2014 (إنفوجراف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار 6 سنوات أطلقت الدولة المصرية العديد من المشاريع التنموية والتى كانت بمثابة ثورة إنشاءات حقيقية. في الإنفوجراف التالي نستعرض معا 21 مشروعا أطلقتها مصر خلال الفترة الماضية. 1. مشروع المليون وحدة "مشروع الاسكان الاجتماع" 2. مشروع سكن مصر 3. مشروع دار مصر 4. مشروع جنة للإسكان الفاخر 5. مشروع محطات تحلية مياه البحر 6. مشروع المعالجة الثلاثية وإعادة استخدام ميزة الصرف فى أعمال الزراعة ورى الحدائق 7. مشروع توصيل الصرف الصحي للقري 8. مدن الجيل الرابع وتشمل 14 مدينة زكية 9. تنفيذ أول مشروعات سكنية بمدينة المنصورة الجديدة Advertisements 10. المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة 11. المدينة الثقافية والتراثية بمدينة العلمين الجديدة 12. مشروع أبراج العلمين الجديدة 13. منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة 14. تنفيذ أكبر مبني للبرلمان في الشرق الأوسط 15. أكبر مسجد وكنيسة داخل العاصمة الإدارية الجديدة 16. أول حي للسفارات يتم تنفيذه داخل مصر في العاصمة الإدارية الجديدة 17. تنفيذ 20 حيا سكنيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة 18. مدينة ثقافية داخل العاصمة الإدارية الجديدة تشمل مسارح وسينمات 19. تنفيذ مدن جديدة فى الصعيد منها مدينة ناصر وغرب قنا وأخميم الجديدة وملوي الجديدة والفشن الجديدة 20. تقسيم مدينة 6 أكتوبر لثلاث مدن لتشمل: أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر 21. تنفيذ أكبر مشروعات شراكة بالتعاون بين كبري الشركات العقارية

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