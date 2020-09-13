شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: التدخلات الخارجية فى ليبيا مرفوضة.. ونسعى لتوافق ليبي - ليبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح شكرى وزير الخارجية أن التدخلات الخارجية فى ليبيا، تهدف لخدمة مصالح ذاتية، وهى مرفوضة تماما، وهناك من يجلب المقاتلين الأجانب إلى الساحة الليبية ويتعامل مع تنظيمات إرهابية تستهدف الأبرياء وكل ذلك أمر مرفوض .
وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأرمينى بالقاهرة، إن مصر ستبذل كل الجهود للتوصل إلى توافق ليبى - ليبى، يؤدى إلى الاستقرار والانتقال من مرحلة مؤقتة إلى مرحلة دائمة، وانتخابات معبرة عن إرادة الشعب الليبى.
وعن التصريحات التركية الأخيرة، أضاف "شكرى" إذا لم تتوافق التصريحات التركية مع أفعال فلا أهمية لها.
كانت هذه تفاصيل خبر سامح شكرى: التدخلات الخارجية فى ليبيا مرفوضة.. ونسعى لتوافق ليبي - ليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.