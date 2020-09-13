شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للباحثين بالكليات العملية فى جامعة حلوان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة عمل بعنوان المفاهيم الاساسية للتحليل البعدى، "Meta analysis: basic Concepts"، وذلك استكمالاً لسلسلة ورش العمل التي تنظمها الوحدة للنهوض بالبحث العلمي ومخرجاته بهدف المساهمة فى رفع تصنيف الجامعة محلياً وعالمياً، والورشة مخصصة للباحثين بالكليات العملية، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة، ومدير وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة.

ويحاضر في ورشة العمل الدكتورة داليا أحمد أستاذ الصحة العامة بكلية الطب - جامعة القاهرة.

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وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد القصاص فى بيان صادر عن جامعة حلوان، إن ورشة العمل توضح تعريف meta analysis والذي يعد أحد الطرق الإحصائية التي تستخدم لدمج البيانات من دراسات متعددة، ويتم خلال ورشة العمل توضيح متي يستخدم هذا التحليل وطرق استخدامه، بالاضافة الى التدريب العملى من خلال ورشة العمل.

تبدأ فعاليات ورشة العمل فى تمام الساعة الثانية عشرا ظهرا يوم الاثنين الموافق الموافق 14 سبتمبر 2020 وذلك من خلال تطبيق الفيديو كونفرانس.