شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة القومى للمرأة تستقبل غدا "سيدة القطار" بمقر المجلس لتكريمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل رئيسة المجلس القومى للمرأة، غدا الإثنين بمقر المجلس، "صفية إبراهيم" المعروفه إعلامياً " بسيدة القطار" لتكريمها على الدور الذى قامت به في الدفاع عن مجند أثناء تواجدها بالقطار.

وكانت رئيس المجلس القومى للمرأة، تواصلت تليفونيا من خلال ”الخليج 365” مع السيدة صفية أبو العزم الملقبة بسيدة القطار، لتقديم الشكر لها على ما قامت به من موقف مشرف مع المجند داخل القطار ورفضها التام لما بدر عن الكمسارى وإصراره على إنزال المجند بسبب ثمن التذكرة.

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