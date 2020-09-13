شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين الأكاديمية العربية و«الإسكندرية» لمنح دبلوم في تعليم العربية لغير الناطقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الاكاديمية العربية للعولم والتكنولوجيا والنقل البحرى اتفاقية تعاون بين كلية اللغة والاعلام بالاكاديمية العربية، ومعهد الدراسات اللغوية والترجمة بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية لـ منح دبلوم في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بأعتماد من المجلس الاعلى للجامعات المصرية.

قام بالتوقيع من قبل الاكاديمية الدكتورة عبير رفقى عميد كلية اللغة والاعلام ومن قبل جامعة الاسكندرية كلا من الاستاذة الدكتورة غادة موسى عميد كلية الآداب بجامعة الاسكندرية والاستاذة الدكتورة نيفين محمد ثروت مدير معهد الدراسات اللغوية والترجمة بكلية الاداب جامعة الاسكندرية.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها صباح اليوم الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إلى جامعة الإسكندرية لتكريم الدكتور كرم كردى رئيس الجامعة المنتهية ولايته .

كما تم خلال الزيارة تجديد اتفاقية منح درجات علمية مشتركة في اللغويات التطبيقية (دبلوم- ماجيستير- دكتوراه) معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وكانت بداية هذة الاتفاقية في عام ٢٠١٣- مازالت مفعله- وتجدد كل ٣ سنوات.

وفى نهاية الزياردة تبادل الاستاذ الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية، الدروع والهدايا التذكارية مع رئيس جامعة الاسكندرية .

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