اتفاقية بين الأكاديمية العربية و«الإسكندرية» لمنح دبلوم في تعليم العربية لغير الناطقين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقعت الاكاديمية العربية للعولم والتكنولوجيا والنقل البحرى اتفاقية تعاون بين كلية اللغة والاعلام بالاكاديمية العربية، ومعهد الدراسات اللغوية والترجمة بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية لـ منح دبلوم في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بأعتماد من المجلس الاعلى للجامعات المصرية.
قام بالتوقيع من قبل الاكاديمية الدكتورة عبير رفقى عميد كلية اللغة والاعلام ومن قبل جامعة الاسكندرية كلا من الاستاذة الدكتورة غادة موسى عميد كلية الآداب بجامعة الاسكندرية والاستاذة الدكتورة نيفين محمد ثروت مدير معهد الدراسات اللغوية والترجمة بكلية الاداب جامعة الاسكندرية.
جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها صباح اليوم الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إلى جامعة الإسكندرية لتكريم الدكتور كرم كردى رئيس الجامعة المنتهية ولايته .
كما تم خلال الزيارة تجديد اتفاقية منح درجات علمية مشتركة في اللغويات التطبيقية (دبلوم- ماجيستير- دكتوراه) معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وكانت بداية هذة الاتفاقية في عام ٢٠١٣- مازالت مفعله- وتجدد كل ٣ سنوات.
وفى نهاية الزياردة تبادل الاستاذ الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية، الدروع والهدايا التذكارية مع رئيس جامعة الاسكندرية .
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